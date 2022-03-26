Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 1,5 milyar liraya yaklaştı - Son Dakika
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Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 1,5 milyar liraya yaklaştı

26.03.2022 10:57
Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 1,5 milyar liraya yaklaştı

Adalet Bakanlığınca uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 1 milyar 400 milyon 998 bin 495 lira tasarruf sağlandı.

Adalet Bakanlığınca uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 1 milyar 400 milyon 998 bin 495 lira tasarruf sağlandı.

Elektronik tebligat 2015'ten 2018 sonuna kadar isteğe bağlı olarak uygulandı. 1 Ocak 2019'dan itibaren ise tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumları, noterler, avukatlar ve bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesi zorunlu hale getirildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı, "talepleri halinde" kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, uygulama kapsamında bugüne kadar 102 milyon 877 bin 373 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi.

Elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 1 milyar 400 milyon 998 bin 495 lira tasarruf sağlandı.

Öte yandan, tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 3 bin 601 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 61 bin 212 ağaç korundu.

Elektronik tebligat süreci

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor.

Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.

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Adalet, Kamu, Ocak, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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