Son Dakika Haberleri: Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı
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Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı

1 saat önce

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 70 milyon lira tasarruf yapıldı.

Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı, System.String[]
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 70 milyon lira tasarruf yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:23 
Ekonomi
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