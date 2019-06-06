Elektronik tebligatla 70 milyon lira cepte kaldı
1 saat önce
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 70 milyon lira tasarruf yapıldı.
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 70 milyon lira tasarruf yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:23
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