Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi tanıtıldı - Son Dakika

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan e-ticaret verilerinin, posta sektöründe hizmet kalitesi, kullanıcı hakları ve tüketici şikayetlerinin çözümü gibi pek çok alanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) daha etkin ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan e-ticaret verilerinin, posta sektöründe hizmet kalitesi, kullanıcı hakları ve tüketici şikayetlerinin çözümü gibi pek çok alanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) daha etkin ve yerinde düzenleme yapılması hususunda önemli girdi sağlayacağını bildirdi.

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Sayan, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin e-ticaret verilerinin de açıklandığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinin tüm "ezberleri bozduğunu" söyledi.

Bu süreçte son yıllarda yukarı doğru ilerleyen bir grafik sergileyen internet kullanımının, kat be kat arttığına işaret eden Sayan, "Bilhassa da e-ticaret konusu hepimiz açısından hiç olmadığı kadar önem kazandı. Bu dönemde e-ticaret konusunda kendini geliştirmek ve satışlarını internet üzerinden yürütmek isteyen işletmelerimizin sayısı yüzde 50 arttı." diye konuştu.

Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin Kovid-19 ile mücadelesine liderlik ederken, salgından sonra oluşacak "yeni dünyada öncü olunması" gerektiği mesajını verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim gündemimizde dijital ekonomi, ticaret, dijital Türkiye, geleceğin şehirleri var. Dijital dönüşüm de milli teknoloji hamlesi de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüdüğümüz yolun haritaları. Çok büyük bir altyapı ve insan kaynağı hamlesi yaptık. Bir zihniyet devrimini başardık, şimdi ise amiyane tabirle cila vakti. İnce ayarlar, sektörel stratejiler, hassas ve olabilecek en uzun vadeli planlamalar yapmalıyız."

"Türk posta sektörüne ilişkin detaylı bilgilere ulaşılacak"

Sayan, ETBİS'e yapılan bildirimler neticesinde, genel e-ticaret hacminin belirleneceğini, e-ticaret hacminin sektör, il ve demografik özellikler gibi değişkenler bazında dağılımına ilişkin istatistiklerin üretileceğini bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"BTK tarafından posta sektöründe faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılardan istatistiki bilgiler toplanıyor. Ancak sağlıklı şekilde elde edilen e-ticaret verileri olmadan toplanan posta sektörü verileri önemli oranda eksik kalıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığıyla imzalan protokolle BTK'ye iletilecek verilerle Türk posta sektörüne yönelik çok daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün hale gelecek.

Ayrıca posta sektörünün en önemli dinamiklerden birinin e-ticaret olduğu düşünüldüğünde, bu veriler posta sektöründe hizmet kalitesi, kullanıcı hakları ve tüketici şikayetlerinin çözümü gibi pek çok alanda BTK'ye daha etkin ve yerinde düzenleme yapılması hususunda önemli bir girdi sağlayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan e-ticaret verileri BTK'nin alıcı odaklı bir posta sektörüne geçişte yapmayı planladığı kapsamlı düzenlemeler için de önemli bir istinat noktası olacak."

Sayan, e-ticaretin en önemli boyutlarından birinin siber güvenlik olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlığımız koordinasyonunda BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizde (USOM) sürdürülen çalışmalar ile oltalama siteleri, zararlı yazılım yayan internet adresleri, ülke genelinde kritik kurum ve kuruluşlardaki tehditler ile zafiyetlere karşı önleyici faaliyet gerçekleştiriyoruz. USOM çalışmaları kapsamında, 2019'da 20 bin 81, 2020 yılı haziran ayı itibarıyla 16 bin 330 zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapıldı ve altyapı seviyesinde erişimi engellendi." diye konuştu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ömer Fatih Sayan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi

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