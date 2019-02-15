Elektronik Ticarete Düzenleme
2 saat önce
Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ile kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeye gidildi.
Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ile kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı
tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden yapılması halinde ispat yükümlülüğü ile elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulması yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacak.
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de de değişikliğe gidildi.
Değişikliğe göre, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna tebliğ hükümleri uygulanmayacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:08 Kaynak: AA
Oyuncu Billur Kalkavan, Kendisinden 22 Yaş Küçük Aşkını Anlattı: Çok Mutluyuz
Bakanlık Duyurdu! Peribacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı
İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak