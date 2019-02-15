Son Dakika Haberleri: Elektronik Ticarete Düzenleme

Elektronik Ticarete Düzenleme

2 saat önce

Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ile kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Elektronik Ticarete Düzenleme, System.String[]
Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ile kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden yapılması halinde ispat yükümlülüğü ile elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulması yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacak.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de de değişikliğe gidildi.

Değişikliğe göre, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:08 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Billur Kalkavan, Kendisinden 22 Yaş Küçük Aşkını Anlattı: Çok Mutluyuz Bakanlık Duyurdu! Peribacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı

İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 11:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektronik Ticarete Düzenleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]