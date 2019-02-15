Elektronik ticarete düzenleme
59 dakika önce
Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ile kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeye gidildi.
Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ile kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeye gidildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:00
Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor
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