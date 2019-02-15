Son Dakika Haberleri: Elektronik ticarete düzenleme

Elektronik ticarete düzenleme

59 dakika önce

Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ile kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Elektronik ticarete düzenleme, System.String[]
Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri ile kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeye gidildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:00 

Ekonomi
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