Elektronik ticarette "Güven Damgası" dönemi başladı - Son Dakika
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Elektronik ticarette "Güven Damgası" dönemi başladı

6 saat önce

Elektronik ticarette "Güven Damgası" dönemi başladı.

Elektronik ticarette

Elektronik ticarette "Güven Damgası" dönemi başladı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik ile Türkiye'deki ilk Güven Damgası'nı alan e-ticaret siteleri duyuruldu.

6 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hazırlanmasında sektör paydaşları ile birlikte ETİD'in de etkin rol aldığı Güven Damgası uygulaması, elektronik ticaretteki güven ortamının sağlanması, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri gibi birçok konuyu kapsıyor.

ETİD üyesi olan ePttAVM, Arçelik, Modanisa, Sahibinden ve Gittigidiyor gibi Türkiye'nin önemli markaları Güven Damgası'nı almaya hak kazanan ilk 12 şirket içerisinde yer aldı. Güven Damgası'nın hayata geçmesi ve yaygınlaşması sayesinde Türkiye'de insanların e-ticarete güveninin artması ve toplam hacmin kısa sürede büyümesi bekleniyor.

Güven Damgası'nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları, başvurularını www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapabiliyor. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra başvurunun olumlu sonuçlanması halinde firmalar, sitelerine Güven Damgası sembolü yerleştirebilecek.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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