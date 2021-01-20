Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda 1,5 yılda 14,4 milyar liralık işlem yapıldı - Son Dakika

Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda 1,5 yılda 14,4 milyar liralık işlem yapıldı

20.01.2021 11:03
Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda 1,5 yılda 14,4 milyar liralık işlem yapıldı, System.String[]

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, yaklaşık 1,5 yıl önce faaliyete geçen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda 9,6 milyon tonluk üründe 14,4 milyar liralık işlem gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, yaklaşık 1,5 yıl önce faaliyete geçen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda 9,6 milyon tonluk üründe 14,4 milyar liralık işlem gerçekleştiğini söyledi.

Kırali, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yerli kaynaklarla faaliyete geçirdikleri söz konusu piyasada ağırlıklı olarak arpa, buğday, mısır gibi hububatın işlem gördüğünü belirtti.

Bu ürünlerin yanı sıra Antep fıstığı, baklagil, fındık, kuru kayısı, pamuk, zeytin ve yağlı tohumların da işlem görebildiği ELÜS Piyasası'nın yaklaşık 1,5 yıldır kullanıldığının altını çizen Kırali, "Şu an ELÜS'te 79 bin 590 yatırımcı mevcut. Piyasa faaliyete geçtiği günden beri 200 bin civarında işlem yapıldı. ELÜS Piyasası'nda bu zamana kadar 9,6 milyon tonluk üründe 14,4 milyar liralık işlem gerçekleşti." diye konuştu.

Sözleşmeli tarıma konu ürünlerde iş birliği

Kırali, TÜRİB ELÜS Piyasası'na Sözleşmeli Tarım FINTECH Çözümü'nü entegre ettiklerini ifade ederek, bu kapsamda Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi kooperatiflerin alacağı sözleşmeli tarıma konu ürünlerin TÜRİB'de alım-satımına ilişkin iş birliğine gidildiğini kaydetti.

Yatırımcıların herhangi bir aracı kurum gerekmeksizin emirlerini sisteme iletebildiklerini aktaran Kırali, "Önümüzdeki dönemde mevzuat ve altyapı değişikliği ile aracılı sisteme geçmeyi planlamaktayız. Bu modelle beraber işlemlerin Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) üzerinden yapılması planlanmaktadır. ÜPAK'lar ile tarım borsacılığı sektörünün geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir adım daha atılmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ELÜS kullananlara verilen teşvikler

Kırali, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu teşvikler içerisinde 2024 sonuna kadar nakliye, analiz ve kira desteği yer almaktadır. Borsamızda ELÜS alım-satımından elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayıca zirai gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve KDV muafiyeti gibi vergisel avantajlar da mevcuttur. Bunların yanı sıra çiftçilerimize sahip oldukları ELÜS'leri teminat vererek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen faizsiz kredi imkanı da bulunmaktadır."

Türkiye, Kredi, Tarım, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektronik Ürün Senedi Piyasası'nda 1,5 yılda 14,4 milyar liralık işlem yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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