Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Yapılacağı Gün, Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu - Son Dakika

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Yapılacağı Gün, Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu
18.06.2021 19:06
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2021/8 İngilizce) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C.
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2021/8 İngilizce) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için;
19. 06. 2021 Cumartesi günü 11. 00-13. 30 saatleri arasında Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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