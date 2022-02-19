"Elektronika" 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre "Elektronika", 20 ve 28 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde, 24 Şubat'ta ise Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

"Elektronika" gösterisinde yer alan 3 eser, MDTist'in 24 dansçısı tarafından sahnelenecek.

Dansçı ve koreograf Evrim Akyay'ın MDTist için yaptığı "Hadi", koreograf İhsan Rüstem'in popüler eseri "Mantra" ve Güney Koreli koreograf DongKyu Kim'in "Heyecan" adlı çalışması gösteride izlenebilecek.