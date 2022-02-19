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"Elektronika" 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

"Elektronika" 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak

19.02.2022 17:43
"Elektronika" 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTist), "Elektronika" performansını sahneleyecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre "Elektronika", 20 ve 28 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde, 24 Şubat'ta ise Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

"Elektronika" gösterisinde yer alan 3 eser, MDTist'in 24 dansçısı tarafından sahnelenecek.

Dansçı ve koreograf Evrim Akyay'ın MDTist için yaptığı "Hadi", koreograf İhsan Rüstem'in popüler eseri "Mantra" ve Güney Koreli koreograf DongKyu Kim'in "Heyecan" adlı çalışması gösteride izlenebilecek.

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'Elektronika' 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak "Elektronika" 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile andı İDOB, bariton Sedat Öztoprak'ı konser ile andı İDOB'dan 'Winterreise' ve 'Operada Verismo' konserleri İDOB'dan "Winterreise" ve "Operada Verismo" konserleri

İstanbul, 28 Şubat, Opera, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Elektronika' 20, 24 ve 28 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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