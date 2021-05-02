Elektronikçilerden muafiyet talebi - Son Dakika

Elektronikçilerden muafiyet talebi

02.05.2021 10:41
Elektronikçilerden muafiyet talebi, System.String[]

Tam kapanma kararının alınmasının ardından kendi meslek gruplarına muafiyet getirilmemesi üzerine harekete geçen Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, vatandaşların mağdur olmaması için Türkiye Elektrik Elektronik...

Tam kapanma kararının alınmasının ardından kendi meslek gruplarına muafiyet getirilmemesi üzerine harekete geçen Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, vatandaşların mağdur olmaması için Türkiye Elektrik Elektronik Federasyonu kanalıyla İçişleri Bakanlığı'na müracaatta bulunacaklarını söyledi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma kararı alınmasının ardından bazı meslek grupları muafiyet dışında kaldı. Muafiyet dışında kalan meslek gruplarından biri olan ve pandemi sürecinde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu sektörlerden biri olan elektrik ve elektronik sektörü de muafiyet kapsamına alınmak için harekete geçti.

"Ek genelgeyle mağduriyet giderilmeli"

Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, "17 günlük kısıtlama süresinde elektronik cihazlar bakım onarım ve kurulumlarına muafiyet getirilmedi ve vatandaşlarımız maalesef mağdur olacak. Vatandaşlarımızın Kısıtlama sürecinde en çok elektronik cihazlarla vakit geçirecek ve uzaktan eğitimin devam ediyor. Bilgisayarların arıza yapması ve format atılması gibi işlemler yapılamayacak. Eğitimimde aksamalar olacak. Televizyonlar ve yayın sistemleri arıza yaptığında vatandaş televizyon seyredemeyecek. Bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler ve kamu kurumlarında kullanılan büro makinalarının tamiri de yapılamayacak. Arıza yapan elektronik cihazlar maalesef 17 Mayıs Pazartesi gününü beklemek zorunda kalacak. Gıda sektörü ne kadar önemli ise elektronik cihazların Pandemi süresinde kullanımı da bir o kadar önemlidir. Bir an önce elektronikçilerin de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması ve vatandaşın ihtiyaçlarının görülmesi gerekmektedir. Biz Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası olarak Türkiye Elektrik Elektronik Federasyonu kanalıyla İçişleri Bakanlığı'na müracaatta bulunacağız. Yetkililer inşallah bu yanlışı giderir ve inşallah bu yanlış düzeltilir. Aksi takdirde Türkiye genelinde vatandaşlarımız çok mağdur olacak. İçişleri Bakanlığı bu yanlışı ek bir genelge ile düzeltip vatandaşın mağdur olmasını önlemelidir." dedi.

"Haksız rekabet ortadan kaldırılmalı"

Getirilen kısıtlamada tüm üyelerinin kapalı olmasına rağmen zincir marketlerin açık olduğunu ve bu marketlerde de cep telefonu, şarj cihazı, tablet gibi ürünlerin satıldığına dikkat çeken Üzen, "Ayrıca pandemi döneminde cep telefoncu satıcılarının, bilgisayarcıların, elektronikçilerin hepsi kapalı fakat zincir mağazalar açık. Burada zincir mağazalar, üyelerimizin sattığı tüm ürünleri satıyor. Örnek cep telefonu, bilgisayar şarj cihazı, tablet, televizyon ve benzeri ürünlerin satılmasına Manisa il Hıfzıssıhha kurulu tarafından yasak getirilmeli. Çünkü haksız rekabet oluşturmaktır. Zincir mağazaların gıda haricinde sattıkları ürünlere yasak getirilmelidir." diyerek haksız rekabetin de önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi. - MANİSA

Elektronikçilerden muafiyet talebi
Elektronikçilerden muafiyet talebi

Telekomünikasyon, Esnaf Odası, Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektronikçilerden muafiyet talebi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz!         
15:41
Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki!         
15:13
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı         
14:06
Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı Böylesi görülmedi! Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülke günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırdı         
13:58
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı         
12:59
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı         
12:22
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu         
11:13
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar         
10:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı         
10:29
TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı         
08:15
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 16:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektronikçilerden muafiyet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement