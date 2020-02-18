Elektroşokla balık avlayan iki kişiye 147 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, gölde elektroşokla balık avladığı iddia edilen 2 kişiye 147 bin 494 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl sularına elektrik akımı vererek avlanma yapıldığı ihbarının yapılması üzerine harekete geçti.

Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri göl üzerinden botla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri ise karadan çalışma başlattı.

İhbarın yapıldığı Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Karadiken Mahallesi'ndeki avlak sahasına gelen ekipler, sazlıklar arasındaki yasa dışı yöntemle balık avı yapan kişileri takip altına aldı.



Sazlıklar arasında bir kişinin kaçtığını fark eden ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından zanlıyı yakalamayı başardı.



Çevrede yapılan aramada sazlıklar arasında gizlenen bir kano bulan ekipler içerisinde ise yasa dışı yöntem olan elektroşokla balık avında kullanıldığı belirlenen 1 invertör cihazı (elektroşok cihazı) 1 akü, suya elektrik akımı vermede kullanılan kablolar ile kepçe ve 25 kilogram ağırlığında elektrik akımı verilerek avlanan 4 adet sazan balığını ele geçirdi.



Ekipler, yakaladıkları D.A. ile F.U'ya elektroşok ile göle elektrik vermek suretiyle Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın ekolojik ve biyolojik dengesini bozmak, tahrip ve çevre cezalarının da eklenmesiyle kişi başı 73 bin 747 liralık ceza uyguladı.