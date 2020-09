Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti - Son Dakika

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Elena Gündüz (50), yıllardır sokakta beslediği 'Kocabaş' isimli köpeğin kanser olduğunu öğrendi. Eşi Ahmet Gündüz ile köpeğin ameliyatını karşılayan Gündüz, Türkiye'de bulunamayan kanser ilacını Rusya'dan getirtti. 12 yaşındaki köpek Kocabaş, Elena Gündüz sayesinde hayata tutundu.

Güzelbahçe ilçesinde yaşayan ve 21 yıl önce Türkiye'ye gelen eski ameliyathane hemşiresi Rus uyruklu Elena Gündüz (50), 6 yıldır sokağında beslediği Kocabaş isimli köpek 2,5 sene önce hastalanınca eşi ilahiyatçı eğitimci Ahmet Gündüz (49) ile onu veterinere götürdü. Veterinerde köpeğin kanser olduğunu öğrenen çift, önce Kocabaş'ın ameliyat ettirerek, kanserli kitlenin alınmasını sağladı. Ameliyat olduktan birkaç ay sonra tekrar kanserli bir kitlenin ortaya çıktığını öğrenen çift, kolları sıvadı. Tedavinin devamı için gerekli olan ilacı Türkiye'de bulamayan Elena Gündüz, Rusya'daki akrabalarından rica ederek, Rusya'dan getirtti. İlacı salamın arasına koyarak Kocabaş'a veren Gündüz, her gün kasaptan aldığı kemikleri kaynatarak köpeği besliyor. 12 yaşındaki Kocabaş'ın hayatını kurtaran Gündüz, onunla aralarında farklı bir bağ olduğunu anlatarak, "Sahipleri onu 6 sene önce sokağa bırakmış. Bırakıldığı günden beri tüm mahalle ona bakıyor. Veteriner ilacı önerince, ilacın Türkiye'de çok nadir bulunduğunu öğrendim. Rusya'daki ablama söyledim. İlaçları toplamak için bir gün boyunca her yeri dolaşmış. Şu an tedavisinin bir kürü bitti. İki hafta ara vermiştik, yeniden başladık. Şu an durumu daha iyi. Kitle gittikçe küçülüyor. Hayvan daha canlı hale geldi. Geziyor, oynuyor. Sabah akşam yürüyüş yapıyor" dedi.

'KOCABAŞ MAHALLENİN GÜVENLİĞİ'Sokak hayvanlarını ayırt etmeden beslediğini söyleyen Elena Gündüz, "Çok fazla sokak hayvanı var ve onlara bakmak insanların görevi. Ben hayvanları çok seviyorum. Mahalledeki tüm yavru kedilere de yemek veriyoruz. Kemikleri kaynattığım zaman, kemikleri köpeğe veriyorum. Kemik suyunu da kedilere veriyorum. Kocabaş tam bir mahalle güvenliği. Mahalleye gelen yabancı insanlara, arabalara mutlaka bakar, koklar. Birisi valizle geldiği zaman mutlaka koklar. Beğenmezse havlıyor" diye konuştu.Ahmet Gündüz ise, "Eşim sadece bir sokak hayvanının hastalığıyla savaşabilmesi için, Sibirya yakınlarından ilaç getirtmiş bir kahramandır. Biz bu canlara bakmazsak kim bakacak? Onların yaşamlarını en iyi hale getirmek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.