Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti - Son Dakika

Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Elena Gündüz (50), yıllardır sokakta beslediği 'Kocabaş' isimli köpeğin kanser olduğunu öğrendi.

Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti, System.String[]

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Elena Gündüz (50), yıllardır sokakta beslediği 'Kocabaş' isimli köpeğin kanser olduğunu öğrendi. Eşi Ahmet Gündüz ile köpeğin ameliyatını karşılayan Gündüz, Türkiye'de bulunamayan kanser ilacını Rusya'dan getirtti. 12 yaşındaki köpek Kocabaş, Elena Gündüz sayesinde hayata tutundu.

Güzelbahçe ilçesinde yaşayan ve 21 yıl önce Türkiye'ye gelen eski ameliyathane hemşiresi Rus uyruklu Elena Gündüz (50), 6 yıldır sokağında beslediği Kocabaş isimli köpek 2,5 sene önce hastalanınca eşi ilahiyatçı eğitimci Ahmet Gündüz (49) ile onu veterinere götürdü. Veterinerde köpeğin kanser olduğunu öğrenen çift, önce Kocabaş'ın ameliyat ettirerek, kanserli kitlenin alınmasını sağladı. Ameliyat olduktan birkaç ay sonra tekrar kanserli bir kitlenin ortaya çıktığını öğrenen çift, kolları sıvadı. Tedavinin devamı için gerekli olan ilacı Türkiye'de bulamayan Elena Gündüz, Rusya'daki akrabalarından rica ederek, Rusya'dan getirtti. İlacı salamın arasına koyarak Kocabaş'a veren Gündüz, her gün kasaptan aldığı kemikleri kaynatarak köpeği besliyor. 12 yaşındaki Kocabaş'ın hayatını kurtaran Gündüz, onunla aralarında farklı bir bağ olduğunu anlatarak, "Sahipleri onu 6 sene önce sokağa bırakmış. Bırakıldığı günden beri tüm mahalle ona bakıyor. Veteriner ilacı önerince, ilacın Türkiye'de çok nadir bulunduğunu öğrendim. Rusya'daki ablama söyledim. İlaçları toplamak için bir gün boyunca her yeri dolaşmış. Şu an tedavisinin bir kürü bitti. İki hafta ara vermiştik, yeniden başladık. Şu an durumu daha iyi. Kitle gittikçe küçülüyor. Hayvan daha canlı hale geldi. Geziyor, oynuyor. Sabah akşam yürüyüş yapıyor" dedi.

'KOCABAŞ MAHALLENİN GÜVENLİĞİ'Sokak hayvanlarını ayırt etmeden beslediğini söyleyen Elena Gündüz, "Çok fazla sokak hayvanı var ve onlara bakmak insanların görevi. Ben hayvanları çok seviyorum. Mahalledeki tüm yavru kedilere de yemek veriyoruz. Kemikleri kaynattığım zaman, kemikleri köpeğe veriyorum. Kemik suyunu da kedilere veriyorum. Kocabaş tam bir mahalle güvenliği. Mahalleye gelen yabancı insanlara, arabalara mutlaka bakar, koklar. Birisi valizle geldiği zaman mutlaka koklar. Beğenmezse havlıyor" diye konuştu.Ahmet Gündüz ise, "Eşim sadece bir sokak hayvanının hastalığıyla savaşabilmesi için, Sibirya yakınlarından ilaç getirtmiş bir kahramandır. Biz bu canlara bakmazsak kim bakacak? Onların yaşamlarını en iyi hale getirmek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti
Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti
Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti
Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti
Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti
Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti
Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti

Güzelbahçe, Kocabaş, Kanser, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Koronavirüse dikkat çekmek isteyen fotoğraf sanatçısı, 2 bin 450 maske ile duvarı kapladı Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı İlk Süper Lig maçına 36 yaşında çıkan Hataysporlu Mesut Çaytemel'den gençlere tavsiye: Vazgeçmemeleri lazım Şile'de kamp kuran 2 bin genç tedbirleri hiçe saydı
10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu 10 yıllık kan davası beyaz bayrakla son buldu         
15:52
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerindeki 16 kişiye ceza Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerindeki 16 kişiye ceza         
15:09
Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı         
14:56
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı Bolu'da, üzerinden D-100 Karayolu'nun geçtiği tarlasını 13 yıl sonra geri kazandı         
13:13
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü Son Dakika: Ermenistan sivil yerleşim yerine saldırdı, Azerbaycan karşılık verdi: 10 Ermeni askeri öldürüldü         
07:09
15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler 15 yaşındaki çocuğu okuldaki kale direğine bağlayıp kulağını kestiler         
21:11
ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı ABD'de tren, dorsesi raylara sıkışan TIR'a böyle çarptı         
16:03
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 16:17:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elena, kanser olan sokak köpeği için Rusya'dan ilaç getirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei