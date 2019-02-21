Son Dakika Haberleri: Elendiğimiz İçin Üzgünüz"

Elendiğimiz İçin Üzgünüz"

34 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları Zenit'e elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Elendiğimiz İçin Üzgünüz
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları Zenit'e elendikleri için üzgün olduklarını söyledi. UEFA Avrupa Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Rus ekibi Zenit'e 3-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Elendiğimiz için üzgünüm. Zenit takımına bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum. Kendi kontrolümüzde ve kendi hatalarımızda bir maç oldu. Oyunun başındaki gol bizim planladığımızın dışında bir durumdu. Yine aynı şekilde ikinci gol ve bizim çalıştığımız yerden gelmesinden dolayı üzüldük. Artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek zorundayız. Bu basit hataları tekrarlamamak ve önümüze bakmak zorundayız. Maalesef oyunu kontrol ederken yediğimiz üçüncü golle yenilmiş oldu" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Avrupa, Fenerbahçe, Zenit, Spor
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