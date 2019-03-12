"Elenmemiz benim geleceğimi etkilemeyecek"

Deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Manchester United
'a evinde 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Paris
Saint-Germain'de, Kylian Mbappé'nin takımdaki geleceği spekülasyonlara yol açtı.
Manchester United'a karşı her iki maçta da oldukça etkili oynamasına ve toplamda bir gol-bir asiste imza atmış olmasına rağmen takımının elenmesine engel olamayan genç yıldız hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Ülkesinin yayın organı Téléfoot'a konuşan Fransız futbolcu, Manchester United'a elenmenin kendisini sersemlettiğini belirterek, "Bu konuda söyleyecek pek de bir şey yok. Maçtan sonra uyuyamadım, tüm takım arkadaşlarımın da aynı durumda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Tur boyunca taraftarların elinden geleni yaptığını ifade eden Mbappé, "Seyircilerin bize desteği tamdı. Ekstra bir şeyler yapması gereken taraf bizdik. Hep beraber doğru soruları sorarak eksiklerimizi tespit etmeliyiz. Eğer elendiysek bunun sorumlusu bizleriz.” diyerek öz eleştiri yapmaktan geri durmadı.
Fransız yıldız, takımdaki geleceğine dair yapılan spekülasyonlara da yanıt vererek, “Buradaki geleceğimle ilgili şüphe duyan ve duyacak çok fazla kişi var. Fakat ben bu projeye inanmaya devam ediyorum. Eminim ki ileride güzel şeyler yapacağız.” sözleriyle hakkındaki birçok soru işaretini sildi.
20 yaşındaki Kylian Mbappé, sakatlıkları bulunan takım arkadaşları Neymar
ve Edinson Cavani
'nin yokluğunda PSG'nin Manchester United karşısındaki en büyük hücum silahı konumundaydı.