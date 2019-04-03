Eleşkirt Belediye Başkanı Yakut Mazbatasını Aldı
43 dakika önce
Eleşkirt Belediye Başkanı seçilen Ramazan Yakut mazbatasını aldı.
Eleşkirt
Belediye Başkanı seçilen Ramazan Yakut
mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kuruluna gelen Yakut, Seçim Kurulu Başkanı Melike Tanışman'dan mazbatasını aldı.
Mazbata töreninin ardından Eleşkirt Belediyesine giden Yakut'u belediye personelleri karşıladı.
Makamına geçen Yakut, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Eleşkirt halkına laik olmaya çalışacağını belirterek, tüm ilçe halkına teşekkür etti.
Program, vatandaşların tebriklerinin kabulüyle son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:46 Kaynak: AA
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