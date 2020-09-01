Eleşkirt Belediye Parkı açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde belediye tarafından yapımına devam edilen parkta sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Yakut, belediye tarafından yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yakut, AA muhabirine, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yakın zamanda ilçedeki en büyük parkı vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Parkta yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Yakut, "Parkımızda aileler nezih bir ortamda oturup çay içebilecek ve aynı zamanda çocuk oyun alanlarında çocuklarımızın eğlenecek. Kamelyalar ve park etrafında ise yürüyüş alanı olan belediye parkı yaklaşık 10 gün sonra ilçe halkına hizmet verecek." diye konuştu.