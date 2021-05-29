Eleşkirt'in Altın Ayaklı Çocuğu Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen 16 yaş altı atletizm Türkiye Şampiyonasına, Eleşkirt Gençlik Spor Müdürlüğü Atletizm Takımı aldığı başarılarla damga vurdu.

Ardahan da yapılan yarışmalarda dereceye girdikten sonra Erzurum'daki elemelerin ardından Sivas'taki Yarı final müsabakalarında dereceye giren Eleşkirt'in Altın Ayakları, Gaziantep'te yapılan U16 Atletizm Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonluğu koşusunda Eleşkirt Gençlik Spor Atletizm Takımı sporcusu Emre Dursun Türkiye ikincisi olarak Eleşkirt tarihinde ilk defa atletizm de madalya kazanan kişi oldu. Başarılı atlet kupa ve madalyasını Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintımar'dan aldı.

Aldığı madalyayı Eleşkirt halkına armağan ettiğini söyleyen Emre Dursun, kendisine bu başarılarla dolu hikayeyi yaşatan Eleşkirt Kaymakamlığı ilçe gençlik spor müdürlüğü ailesine teşekkür etti.

Eleşkirt ilçesinden Atletizm de Türkiye 2. Çıkaran Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Atletizm takımı antrenörü Hilal Çakı ise, çok uzun süredir bu başarıya inandıklarını ve durmadan sabırla çalıştıklarını sonrasında da ilk hedefleri olan Türkiye derecesini aldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, Öğrencisi Emre Dursun'u tebrik etti ve hedeflerinin Ağrı ve Eleşkirt'e Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları yaşatmak olduğunu söyledi. - AĞRI