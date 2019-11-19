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Eleşkirt Kaymakamı Sarı muhtarlarla bir araya geldi
6 saat önce
Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, muhtarlarla bir araya gelerek toplantı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, muhtarlarla bir araya gelerek toplantı yaptı.
Eleşkirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Sarı, bu yıl ilçede birçok çalışma yaptıklarını söyledi.
Köylerde yaptıkları çalışmaları da anlatan Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde ağaçlandırma ve meyve bahçeleri çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.
Kaymakam Sarı, daha sonra muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
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