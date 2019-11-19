Eleşkirt Kaymakamı Sarı muhtarlarla bir araya geldi

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, muhtarlarla bir araya gelerek toplantı yaptı.

Eleşkirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Sarı, bu yıl ilçede birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Köylerde yaptıkları çalışmaları da anlatan Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde ağaçlandırma ve meyve bahçeleri çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Kaymakam Sarı, daha sonra muhtarların talep ve önerilerini dinledi.