Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te Bedminton Turnuvası Finalleri Yapıldı

Eleşkirt'te Bedminton Turnuvası Finalleri Yapıldı

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde okul sporları müsabakaları kapsamında bedminton turnuvalarının final müsabakaları yapıldı.

Eleşkirt'te Bedminton Turnuvası Finalleri Yapıldı, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde okul sporları müsabakaları kapsamında bedminton turnuvalarının final müsabakaları yapıldı.

Eleşkirt 100. Yıl ilk orta okulu spor salonunda yapılan müsabakalarda orta okullar arası kız ve erkekler de yapılan bedminton müsabakalarında kızlarda Eleşkirt 100. yıl orta okulu birinci olurken erkeklerde Tahir Orta okulu birinci oldu.

Dereceye giren okullar Ağrı'da yapılacak olan bedminton il birinciliği müsabakalarında Eleşkirt'i temsil edecek. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:27 Kaynak: İHA

Ağrı, Eleşkirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti

HDP Patnos Adaylarını Tanıttı Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:00:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te Bedminton Turnuvası Finalleri Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]