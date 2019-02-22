Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te "Beni Affet Anne" Adlı Tiyatro Oyun Sahnelendi

Eleşkirt'te "Beni Affet Anne" Adlı Tiyatro Oyun Sahnelendi

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Beni Affet Anne" adlı tiyatro oyun sahnelendi.

Eleşkirt'te
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında "Beni Affet Anne" adlı tiyatro oyun sahnelendi.


Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından Celal Oruç Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, bağımlılık temalı tiyatro oyunu lise öğrencileri için sahne aldı.

Onur Yenidünya'nın yazıp yönettiği, Tuncay Kaynak, Yasin Turan, Erkan Ünal ve Batuhan Ertan gibi oyuncuların rol aldığı oyunu, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt ve kurumun şube müdürleri ile 420 öğrenci izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:48 Kaynak: AA

Anne, Beni Affet, Eleşkirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Bengü, 16 Haftalık Hamile Olduğunu Açıkladı Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:56:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te "Beni Affet Anne" Adlı Tiyatro Oyun Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]