Eleşkirt'te Çatılardan Çığ Gibi Düşen Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı
1 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çatılardan çığ gibi düşen kar korku dolu anlar yaşattı.
Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde çatılardan çığ gibi düşen kar korku dolu anlar yaşattı.
Eleşkirt'te iki işyerinin çatısından adeta çığ gibi dökülen kar yığınları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kar
kütlesinin insanların üzerine düşmemesi şans olarak nitelendirildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:56 Kaynak: İHA
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