Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te Çatılardan Çığ Gibi Düşen Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı

Eleşkirt'te Çatılardan Çığ Gibi Düşen Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çatılardan çığ gibi düşen kar korku dolu anlar yaşattı.

Eleşkirt'te Çatılardan Çığ Gibi Düşen Kar Korku Dolu Anlar Yaşattı, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çatılardan çığ gibi düşen kar korku dolu anlar yaşattı.

Eleşkirt'te iki işyerinin çatısından adeta çığ gibi dökülen kar yığınları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kar kütlesinin insanların üzerine düşmemesi şans olarak nitelendirildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Ağrı, Eleşkirt, Kar, Güncel
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