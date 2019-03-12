Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te "Geçici Kültür Müzesi"Nin Açılışı Yapıldı

Eleşkirt'te "Geçici Kültür Müzesi"Nin Açılışı Yapıldı

40 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt Anadolu Lisesinde kurulan 'Geçici Kültür Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Eleşkirt'te
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt Anadolu Lisesinde kurulan 'Geçici Kültür Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Eleşkirt Anadolu Lisesi'nde, İngilizce öğretmenleri tarafından "Memleketimin Her Köşesi Cennet eTwinning Projesi" kapsamında ilçe merkezinde yaşayan vatandaşların tarihi ve kültürünü tanıtan bazı eşyalar bir araya getirilerek 'Geçici Kültür Müzesi' kuruldu. Eleşkirt Anadolu Lisesi, Türkiye çapında uygulanan bu projeye Doğu Anadolu temsilcisi olarak katılım gösteriyor. Birçok ilden toplam 42 okulun katılım gösterdiği bu proje kapsamında okullarda kültür sergisi oluşturuldu. Eleşkirt Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda kurulan müzenin açılış kurdelesini keserek gezdi. Öğrenciler tarafından sergilen tarihi ve kültürü tanıtan bazı eşyalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Müzenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

Ağrı, Faruk Tekin, Eleşkirt, Güncel
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