Eleşkirt'te kar yağışı
6 saat önce
Eleşkirt ilçesinde kar yağışı Çarşı merkezinden görüntüler Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü Vatandaşlardan İbrahim Demir ile ropörtaj AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:34 Kaynak: AA
Eleşkirt ilçesinde kar yağışı
Çarşı merkezinden görüntüler
Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj
Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü
Vatandaşlardan İbrahim Demir ile ropörtaj
AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü. Araçların ve yolların karla kaplandığı ilçede, ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışma başlattı.
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