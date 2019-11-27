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Eleşkirt'te kar yağışı

6 saat önce

Eleşkirt ilçesinde kar yağışı Çarşı merkezinden görüntüler Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü Vatandaşlardan İbrahim Demir ile ropörtaj AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü.

Eleşkirt ilçesinde kar yağışı

Çarşı merkezinden görüntüler

Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj

Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü

Vatandaşlardan İbrahim Demir ile ropörtaj

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü. Araçların ve yolların karla kaplandığı ilçede, ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışma başlattı.

Eleşkirt'te kar yağışı

İbrahim Demir, Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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