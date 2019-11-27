Eleşkirt'te kar yağışı

Eleşkirt ilçesinde kar yağışı

Çarşı merkezinden görüntüler

Esnaflardan Mehmet Yami ile ropörtaj

Araçların üzerindeki karları temizleme görüntüsü

Vatandaşlardan İbrahim Demir ile ropörtaj

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü. Araçların ve yolların karla kaplandığı ilçede, ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışma başlattı.