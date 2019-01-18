Eleşkirt'te Karne Heyecanı
1 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
Eleşkirt ilçesinde 16 Nisan Ana Okulu ve Cengiz Topel
İlk ve Orta Okulunda karne töreni düzenlendi.
Törende, öğrencilere karnelerini Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen verdi.
Kaymakam Sarı ve beraberindekiler, daha sonra sınıfları dolaşarak öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:27 Kaynak: AA
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