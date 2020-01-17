Eleşkirt'te karne heyecanı - Son Dakika

Eleşkirt'te karne heyecanı
6 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğrenciler, karnelerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğrenciler, karnelerini aldı.
İlçenin 100. Yıl İlkokulunda karne töreni düzenlendi.
Törende, öğrencilere karnelerini Kaymakam Gülhani Ozan Sarı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt verdi.
Kaymakam Sarı ve beraberindekiler daha sonra sınıfları dolaşarak öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
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