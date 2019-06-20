Eleşkirt'te müzik şöleni

Eleşkirt
Kaymakamlığınca gerçekleştirilen yıl sonu müzik şöleni büyük beğeni topladı.
Eleşkirt Celal Oruç Yüksek Okulunda düzenlenen programda konuşan Ağrı
Valisi Süleyman Elban
, şölenin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Elban, "Güzel müzik ziyafetiyle bizleri ağırlayan Eleşkirt Kaymakamımız Gülhani Ozan Sarı ve değerli müzik öğretmenlerimize teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum ve çok güzel bir program oldu. Bu konuda büyük emek sarf eden başta kaymakamımız ve siz değerli müzik öğretmenlerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaymakam Sarı ise geleceğin teminatı gençlerin büyük uğraşlar ile hayata geçirdiği Gençlik ve Sanat Merkezinin yıl sonunu güzel müzik şöleniyle kapattığını söyledi.
Vali Elban'ın eşi Beyza Elban'ın da katıldığı program, Gençlik ve Sanat Merkezi müzik öğretmenlerinin kurduğu Sanat Merkezi Müzikal Grubunca verilen müzik ziyafetiyle son buldu.