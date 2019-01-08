Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te Okullar Tatil Edildi

Eleşkirt'te Okullar Tatil Edildi

48 dakika önce

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Eleşkirt'te Okullar Tatil Edildi, System.String[]
AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Eleşkirt ilçemizde 9 Ocak Çarşamba günü ilçe merkezi ve bütün okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli ve hamile kamu personeli de Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Ağrı, Eleşkirt, Güncel
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