Eleşkirt'te Okullar Tatil Edildi
48 dakika önce
AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
AĞRI (İHA) – Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Eleşkirt ilçemizde 9 Ocak Çarşamba
günü ilçe merkezi ve bütün okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli ve hamile kamu personeli de Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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