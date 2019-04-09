Eleşkirt'te Temizlik Kampanyası Başlatıldı

Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde belediye tarafından temizlik kampanyası başlatıldı.
Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut
'un denetiminde belediyedeki memur, amir ve müdürlerin katılımıyla "Temiz bir ilçe için her gün temizlik" kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında ilçedeki ana caddelerin yanı sıra tüm sokaklarda belirli aralıklarla genel temizlik çalışmaları yapılacağı bildirildi.
Yakut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, içme suyu şebekesinin bulunduğu su depolarının da temizleneceğini belirterek, tüm çalışmaları takip edeceğini söyledi.
Yakut, "İlçemizin en büyük sıkıntılarından biri olan içme suyu ve temizlik çalışmalarına yoğunluk göstereceğiz. Bugün de tüm personelimizle Cumhuriyet Caddesi
'nden başlayarak tüm sokaklar ve mahalle aralarını da temizleyeceğiz. Bu temizlik kampanyamız daimi olacak. Yani görevde kaldığım beş yıl boyunca temiz bir ilçe olacağının sözünü veriyorum." dedi.
Temizlik konusunda vatandaşların da hassas olmasını isteyen Yakut, "Herkes kendi kapısını temizlerse biz de belediye olarak cadde ve sokakları temizleriz. Sonuç olarak ortaya temiz bir ilçe çıkar." diye konuştu.