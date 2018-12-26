Son Dakika Haberleri: Eleşkirt'te Türkiye'nin Gençlik Politikaları Konulu Konferans Verildi

Eleşkirt'te Türkiye'nin Gençlik Politikaları Konulu Konferans Verildi

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde gazeteci-yazar Mustafa Alpay tarafından öğrencilere yönelik Türkiye'nin Gençlik Politikaları konulu konferans verildi.

Eleşkirt'te Türkiye'nin Gençlik Politikaları Konulu Konferans Verildi, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde gazeteci-yazar Mustafa Alpay tarafından öğrencilere yönelik Türkiye'nin Gençlik Politikaları konulu konferans verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşma yapan gazeteci yazar Mustafa Alpay, dijital çağda olduğumuzu ve internetin bizlere sunduğu olanakları en verimli bir şekilde kullanarak edindiğimiz mesleklerde daha verimli olunabileceğini söyledi.

Alpay, "Yeteneğimiz neyse o alanlarda iştigal etmek için o bölümleri okuyacağız. O bölümlere gidip o bölümlerde eğitim alacağız. Bu sene olmaz ondan sonraki sene yada daha sonraki sene ama kesinlikle yeteneğimizin olduğu bölümlere gideceğiz. Girin ki ondan sonra ki yılları mutsuz geçirmeyin. Üniversiteye gittiğinizde mesleğinizle alakalı araştırmalar yapıp meslek hayatına atılmadan önce tecrübeler edinmelisiniz. Gerekirse ücretsiz bir şekilde mesleğinizin olduğu alanlarda çalışıp tecrübe kazanıp mesleğinizi öğrenmelisiniz. Sizler pratik eğitimi ancak sahada çalışarak edinebilirsiniz" dedi.

Konferans, Alpay'ın konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplaması ve soru soran öğrencilere "Türkiye'nin Gençlik Politikaları" isimli kitabını imzalayarak hediye etmesi sonrası sona erdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:03 Kaynak: İHA

Eleşkirt, Türkiye, Güncel
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