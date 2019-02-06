Eleşkirt'te Yaya Öncelikli Trafik Uygulaması Yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Sağlık...

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Eleşkirt Kaymakamlığı tarafından Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi önünde etkinlik düzenlendi.



Yapılan Uygulamalara Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı uygulamada öğrenciler trafik polisleri ile birlikte yoldan geçen araçları durdurarak ellerinde ki üzerinde; Trafikte bende varım,öncelik yayanın,Ya gözünüz telefondayken trafik işaretlerini kaçırdıysanız,gibi pankartları araç sürücülerine teker teker gösterdikten sonra öğrenciler tarafından araç sürücülerine,öncelik hakkının yayalara verildiğini anlatan sunum yaptılar.



Ayrıca İlçe trafik ekipleri tarafından okullarda öğrencilere ve öğretmenlere,kahvehanelerde vatandaşlara broşürler dağıtılarak yaya öncelikli trafik uygulamaları ile ilgili bilgi verildi.



Program uygulamaya katılanların Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ile toplu fotoğraf çektirmesi sonrası sona erdi. - AĞRI

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