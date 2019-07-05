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Eleşkirt'te yollar yıkandı

24 dakika önce

Eleşkirt Belediyesi, cadde ve sokakları yıkayarak temizledi.

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Eleşkirt Belediyesi, cadde ve sokakları yıkayarak temizledi.
Eleşkirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda yıkama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Temizlik çalışmalarını denetleyen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, cadde ve sokaklardaki çamurları temizleme çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.
Yakut, şimdiye kadar üçüncüsünü yaptıkları yıkama ve genel temizlik çalışmalara amir, memur, her çalışanın katıldığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:40 Kaynak: AA
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