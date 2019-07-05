Eleşkirt'te yollar yıkandı

Eleşkirt Belediyesi
, cadde ve sokakları yıkayarak temizledi.
Eleşkirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda yıkama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Temizlik çalışmalarını denetleyen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut
, gazetecilere yaptığı açıklamada, cadde ve sokaklardaki çamurları temizleme çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.
Yakut, şimdiye kadar üçüncüsünü yaptıkları yıkama ve genel temizlik çalışmalara amir, memur, her çalışanın katıldığını aktardı.