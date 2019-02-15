Son Dakika Haberleri: Eleşkirtli Kızlar İl İkincisi Oldu

Eleşkirtli Kızlar İl İkincisi Oldu

1 saat önce

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Genel ve Kızlar okullar arası Satranç il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Eleşkirtli Kızlar İl İkincisi Oldu, System.String[]
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Genel ve Kızlar okullar arası Satranç il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren okul takımlarının kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak yanı sıra okul öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Düzenlenen satranç turnuvasında Eleşkirt'i temsil eden Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri kızlarda ve genel de il ikincisi olarak Eleşkirt'in gururu oldular.

Turnuva sonrası açıklama yapan Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sebahattin Güzel, yarışmada dereceye giren öğrencileri ve onlarla ilgilenen öğretmenlerini tebrik ettiğini, verilen emekler sonrasında başarının gelmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel
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