Eleştirilere Cevap Verdi: Tecrit İçinde mi Yaşayalım?

CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steienmeier, İran
'a gönderdiği kutlama mesajı nedeniyle Alman kamuoyu ve Almanya
Yahudi Cemaati'nin, "Dini, malzeme yaparak insan haklarını ihlal eden otoriter bir rejimin milli bayramını nasıl kutlarsın" eleştirilerine sonunda cevap verdi. Bellevue'de düzenlediği 'dinlerin bir arada yaşaması' konulu toplantıda konuşan Steinmeier, şunları söyledi:
" Avrupa
'da kiliseler boşalıyor. Ama dine ilgide bir eksilme yok. Sayılar ve gerçekler birbiriyle çelişiyor. Dini kurumlar geleneksel anlamda önem kaybediyor. Almanya'da büyük şehirlerde 2018'de kilise üyeliğinden çıkanların sayısı yüzde 17. Öte yandan ülkemizde insanların üçte ikisi kendisini inançlı olarak niteliyor. Büyük kentlerde dini çeşitlilik günlük hayata yansıyor. Farklı dini inançlardan insanların bir arada yaşaması bazı çatışmalara da yol açmıyor değil. Açık tartışmalara temel oluşturan anayasa. Bizim ülkemizde kimse kendi dinini gizlememeli, saklamamalı ve inkar etmemeli."
'DİYALOĞU KOPARMAMALIYIZ'
"İran'a gönderdiğim kutlama mesajı için çok sayıda yazılı tepki aldım. Bu tepkilerde, 'Din adına insan haklarını ihlal eden, İsrail
'i tanımayan, otoriter bir rejimin hakim olduğu İran'ın milli bayramını nasıl kutlarsın?' diye sorular yöneltildi. Çatışmalı ülkelerle bağlarımızı tümden koparıp tecrit içinde mi yaşayalım? Yoksa çatışmaya rağmen bağları, diyalog imkanlarını korumaya mı çalışalım? Eleştiriye ve açık tartışmaya hazır olmalıyız. Eğer sesimizi duyurmak istiyorsak, diyaloğu tümüyle koparmamaya çaba sarfetmeliyiz." Cumhurbaşkanı
Steinmeier, 11 Şubat'ta İran İslam Devrimi'nin 40'ıncı yıl dönümüne denk gelen milli bayram için mevkidaşı Hasan Ruhani
'ye bir kutlama mesajı göndermişti. Mesajda, "İran İslam Cumhuriyeti'nin milli bayramını vatandaşlarım adına yürekten kutluyorum" demişti.