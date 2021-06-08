Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti

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YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde babasını kaybederek tarifsiz bir acı yaşadı. Yeni kaybettiği babasının ardından basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile birlikte yeniden Bodrum'a giden Özaslan, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraf paylaşınca takipçileri tarafından eleştirilmişti.

EL KADAR BİKİNİSİ İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Takipçileri tarafından sert eleştirilere maruz kalan 30 yaşındaki fenomen sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Avuç içi kadar bikinisi ile kamera karşısına geçen Duygu Özaslan, eleştirilere inat ardı ardına paylaşım yaptı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

"Enerjimi negatife fokuslamayı hiçbir zaman seçmiyorum. He böyle kötü niyetlere hiç" mesajını veren fenomen isim takipçilerini ikiye böldü. Paylaşıma gelen yorumlardan çoğu olumsuz olsa da Duygu Özaslan'a destek verenler de oldu.

"BABANI YENİ KAYBETMEDİN Mİ?"

Bazı takipçileri, Duygu Özaslan'ın sosyal medya paylaşımlarına karşı, "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" sert eleştirilerde bulunmuştu.