Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı - Son Dakika

Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı

01.12.2020 18:05

- Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Allah size bunun vebalini sorar" "8 yılda 12 başkan değişti, hiç mi iyi başkan gelmedi?

- Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin:

"Allah size bunun vebalini sorar"

"8 yılda 12 başkan değişti, hiç mi iyi başkan gelmedi?"

DENİZLİ - Süper Lig'de kötü gidişat sebebiyle eleştirilere maruz kalan Yukatel Denizlispor yönetimi, tam kadro olarak basın açıklaması düzenledi. İnternet siteleri ve sosyal medya üzerinden gelen eleştirileri kabul ettiğini ancak hakaret edenlere ise, "Allah size bunun vebalini sorar" diyerek sitem etti. Ayrıca 8 yılda 12 başkan değiştiğini belirten Başkan Çetin, "Hiç mi iyi bir insan gelmedi?" dedi.

Süper Lig'de kötü gidişatı durdurmak isteyen Denizlispor, ilk olarak Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yoları ayırdı. Akabinde ise sosyal medya ve bazı internet siteleri üzerinden yönetim istifaya çağrıldı. Taraftarların akıllarındaki soruları cevaplandırmak isteyen yönetim, tam kadro olarak basın mensuplarının karşısına geçti. Robert Prosinecki ile Turgutluspor yenilgisinin ardından karşılıklı olarak sözleşme fesih ettiğini belirten Denizlispor Başkanı Ali Çetin, taraftarın en çok merak ettiği konuların başında Prosinecki'ye ne kadar tazminat verileceği olduğunu söyledi. Hoca arayışında olmadıklarını da vurgulayan Başkan Çetin, "Biz, Prosinecki ile konuştuk. Karşılıklı olarak yolları ayırmamız gerektiğine karar verdik. Bundan dolayı karşılıklı olarak sözleşmemizi fesih ettik. Zaman zaman haklı olarak tazminatı ne olacak şeklinde sorular geliyor. Kulübümüz, Prosinecki hocamıza bir kuruş tazminat bedeli ödemedi. Bir kuruşta tazminat bedeli de ödemeyecek. Sadece çalıştığı güne kadar olan günü bedelini istedi. başka da bir şey istemedi, kendisini de ayrıca teşekkür ederim. Bu memlekette Denizlispor'a uzun yıllar emek veren Kenan hocamız, Burak hocamız, Veli hocamız ve aynı zamanda Murat Hacıoğlu hocamızla yolumuza şu anda devam ediyoruz" dedi.

"Hiç mi iyi bir başkan denk gelmedi"

Kendisine sosyal medyanın yanı sıra şahsi telefonuna da sıkça istifa çağrıları yapıldığını belirten Başkan Çetin, eleştirilerin kabul edilebilir olduğunu ancak hakaretlerin ise asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Yönetim kadrosunun siyasi ya da ticari beklentisi olmadığını vurgulayan Çetin, "Akbabalar da çoğaldı, kulüp burada. Bizim ne siyasi ne de ticari hiçbir beklentimiz olmadı, bundan sonrada olmaz. Giden yöneticilerimiz içinde dahil. Biz siyasi ya da ticari beklentiler ile bu kulübün başına gelmedik. Şu an bu insanların iş yerlerinde 30 bin tane insan çalışıyor, ekmek yiyor. Bu insanlara attığınız lekeleri, yaptığınız hakaretlerin Allah vebalini sorar" diyerek sitem etti.

"Kongre vardı, hiç bir tane aday olmadı"

8 yıl içerisinde 12 başkan değiştiğini belirten Başkan Çetin, "Görevimizin son dakikasına kadar başındayız. Daha iyi yapacak varsa bu kulübe daha iyi hizmet verecek olan varsa kulübün giderlerini azaltıp, gelirlerini arttırabilecek varsa biz tüm yönetim olarak yemin ediyorum size yarına bırakırız. Gelen arkadaşa da elimizden ne kadar gelirse destek oluruz. Kongre vardı, hiç bir tane aday olmadı. Yine önemli değil. Daha iyi yapacak varsa bu kulübe gelecek olan adam 40 milyon parayla gelmeli. Neden 40 milyon, bu yöneticilerin bu futbolcuların şu anda alacağı toplam tutar 40 milyon. Zaten kulübün toplam borcu 60 milyon, düşünün. Bizim borçlarımızın tamamı kısa vadeli. Uzun vadeli borç ile bu kulübü yönetme şansın yok. Biz hiçbir yerden uzun vadeli iş alamıyoruz. 8 yılda 12 başkan ve 24 teknik direktör değişti. Günah değil mi bu insanlara. Her gelen başkana belirli süre sonra sorun çıkıyor. Hiç mi iyi bir başkan denk gelmedi. Hadi biz kötüyüz. O kadar sürede hiç mi iyi biri denk gelmedi. Bırakında insanlar bir işini yapsın ve hırsını bari kırmayın" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı
Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı
Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı
Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Denizlispor, İnternet, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eleştirilerin odağındaki Denizlispor'un yönetimi tam kadro açıklama yaptı - Son Dakika Spor


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