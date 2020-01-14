Eleştirmenler en iyileri seçti

En İyi Film; Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood)



En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger – Judy



En İyi Erkek Oyuncu; Joaquin Phoenix – Joker



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern – Marriage Story



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt – Bir Zamanlar… Hollywood'da



En İyi Genç Oyuncu: Roman Griffin Davis – Tavşan Jojo



En İyi Oyuncu Kadrosu: The Irishman



En İyi Yönetmen: Bong Joon Ho – Parazit, Sam Mendes- 1917



En İyi Orijinal Senaryo: Quentin Tarantino – Bir Zamanlar… Hollywood'da



En İyi Uyarlama Senaryo: Greta Gerwig – Küçük Kadınlar



En İyi Görüntü Yönetimi: Roger Deakins – 1917



En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Barbara Ling, Nancy Haigh – Bir Zamanlar… Hollywood'da



En İyi Kurgu: Lee Smith – 1917



En İyi Kostüm Tasarımı: Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name



En İyi Saç ve Makyaj: Skandal



En İyi Görsel Efekt: Avengers: Endgame



En İyi Uzun Metraj Animasyon: Oyuncak Hikayesi 4 (Toy Story 4)



En İyi Aksiyon Filmi: Avengers: Endgame



En İyi Komedi: Dolemite Is My Name



En İyi Bilim Kurgu veya Korku: Us



Yabancı Dilde En İyi Film: Parazit



En İyi Şarkı: "(I'm Gonna) Love Me Again" – Rocketman



En İyi Müzik: Hildur Gu?nadóttir – Joker



En İyi Dram Dizisi: Succession (HBO)



En İyi Kadın Oyuncu – Dram Dizisi: Regina King – Watchmen (HBO)



En İyi Erkek Oyuncu – Dram Dizisi: Jeremy Strong – Succession (HBO)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Dram Dizisi: Jean Smart – Watchmen (HBO)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Dram Dizisi: Billy Crudup – The Morning Show (Apple)



En İyi Komedi Dizisi: Fleabag (Amazon)



En İyi Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi: Phoebe Waller-Bridge – Fleabag (Amazon)



En İyi Erkek Oyuncu – Komedi Dizisi: Bill Hader – Barry (HBO)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi: Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi Dizisi: Andrew Scott – Fleabag (Amazon)



En İyi Mini Dizi: When They See US (Netflix)



En İyi Televizyon Filmi: El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)



En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Michelle Williams – Fosse/Verdon



En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Jharrel Jerome – When They See US (Netflix)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Toni Collette – Unbelievable (Netflix)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Stellan Skarsgård – Chernobyl (HBO)



En İyi Animasyon Dizisi: BoJack Horseman (Netflix)