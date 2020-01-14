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Eleştirmenler en iyileri seçti

6 saat önce

En İyi Film; Bir Zamanlar.

Eleştirmenler en iyileri seçti, System.String[]

En İyi Film; Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood)


En İyi Kadın Oyuncu: Renée Zellweger – Judy


En İyi Erkek Oyuncu; Joaquin Phoenix – Joker


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern – Marriage Story


En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt – Bir Zamanlar… Hollywood'da


En İyi Genç Oyuncu:  Roman Griffin Davis – Tavşan Jojo


En İyi Oyuncu Kadrosu:  The Irishman


En İyi Yönetmen: Bong Joon Ho – Parazit, Sam Mendes- 1917


En İyi Orijinal Senaryo: Quentin Tarantino – Bir Zamanlar… Hollywood'da


En İyi Uyarlama Senaryo: Greta Gerwig – Küçük Kadınlar


En İyi Görüntü Yönetimi:  Roger Deakins – 1917


En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Barbara Ling, Nancy Haigh – Bir Zamanlar… Hollywood'da


En İyi Kurgu: Lee Smith – 1917


En İyi Kostüm Tasarımı: Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name


En İyi Saç ve Makyaj: Skandal


En İyi Görsel Efekt: Avengers: Endgame


En İyi Uzun Metraj Animasyon: Oyuncak Hikayesi 4 (Toy Story 4)


En İyi Aksiyon Filmi: Avengers: Endgame


En İyi Komedi: Dolemite Is My Name


En İyi Bilim Kurgu veya Korku: Us


Yabancı Dilde En İyi Film:  Parazit


En İyi Şarkı: "(I'm Gonna) Love Me Again" – Rocketman


En İyi Müzik: Hildur Gu?nadóttir – Joker


En İyi Dram Dizisi:  Succession (HBO)


En İyi Kadın Oyuncu – Dram Dizisi: Regina King – Watchmen (HBO)


En İyi Erkek Oyuncu – Dram Dizisi: Jeremy Strong – Succession (HBO)


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Dram Dizisi: Jean Smart – Watchmen (HBO)


En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Dram Dizisi: Billy Crudup – The Morning Show (Apple)


En İyi Komedi Dizisi: Fleabag (Amazon)


En İyi Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi: Phoebe Waller-Bridge – Fleabag (Amazon)


En İyi Erkek Oyuncu – Komedi Dizisi: Bill Hader – Barry (HBO)


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi Dizisi: Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)


En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi Dizisi: Andrew Scott – Fleabag (Amazon)


En İyi Mini Dizi: When They See US (Netflix)


En İyi Televizyon Filmi: El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)


En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Michelle Williams – Fosse/Verdon


En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Jharrel Jerome – When They See US (Netflix)


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Toni Collette – Unbelievable (Netflix)


En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi veya TV Filmi: Stellan Skarsgård – Chernobyl (HBO)


En İyi Animasyon Dizisi: BoJack Horseman (Netflix)

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:35 
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