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Elfi Gayrimenkul 5'inci yılını coşkuyla kutladı

6 saat önce

Emlak sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Elfi Gayrimenkul, kuruluşunun 5'inci yılını coşkuyla kutlandı.

Elfi Gayrimenkul 5'inci yılını coşkuyla kutladı, System.String[]

Emlak sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Elfi Gayrimenkul, kuruluşunun 5'inci yılını coşkuyla kutlandı.


Bursa, Balıkesir ve Edremit Körfez ofisleri ile sektörde önemli başarılara imza atan Realty World Elfi Gayrimenkul çalışanları 5'inci yılı kutlamalarında bir araya geldi. Merkez ve bölge ofislerinde görev alan danışmanların yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamada aynı zamanda kurum içi performans ödülleri verildi. Bursa ofisi ciro birincisi Serkan Aydemir, Bursa ofisi işlem sayısı satış birincisi Kübra Kılıç, Bursa ofisi işlem sayısı kiralama birincisi Doğan Sarı, Balıkesir ofisi işlem sayısı satış ve ciro birincisi Yasemin Ay, Balıkesir ofisi işlem sayısı kiralama birincisi Erol Boldan oldu.


Sektörde gerçekleştirdikleri çalışmaların karşılığını almaktan dolayı büyük mutlululuk duyduklarını belirten Elfi Gayrimenkul Broker'ı Özkan Aydemir, "Elfi Gayrimenkul olarak çıktığımız bu yolda her zaman başarıyı ve büyük bir aile olabilme hayal etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada ise bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım gerek bölgemizde gerekse de ülke genelinde elde ettiği başarılar ile bize büyük güç kattı. Bu yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama işimiz artık zor ve daha çok çalışmalıyız" dedi.


Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi ise Elfi Gayrimenkul sektörümüzün örnek bir markası olduğunu söyledi. - BURSA

Balıkesir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
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