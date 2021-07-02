Elgin Cook, TOFAŞ'ta

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaşma sağladı.

2021-2022 Sezonu kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden TOFAŞ, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçen sezon Lokman Hekim Fethiye Belediyespor forması giyen Amerikalı forvet Elgin Cook ile anlaşma sağladı. Oregon mezunu olan ve 2017-2018 sezonunda Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg ile Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four deneyimi yaşayan Elgin Cook, 2019-2020 sezonunda Rusya'nın Avtodor Saratov takımında sergilediği performansla sezon içinde Unics Kazan'a transfer olmıuştu. Ancak pandemi nedeniyle sezonun yarıda kalmasıyla bu takımda sadece 1 maç oynayabilen Elgin Cook, 2020-2021 sezonunu ise ülkemizde geçirdi.Fethiye formasıyla süre aldığı 29 maçta 15.9 sayı-6.6 ribaund-1.9 asist-1 top çalma ortalama istatistiklerine imza atan 1993 doğumlu ve 1.97 cm boyundaki kısa forvet, ortaya koyduğu bu performans ile geride kalan sezonda ligin öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştı.