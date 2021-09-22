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Elhan Şahinoğlu: "İran Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştı" - Son Dakika

Elhan Şahinoğlu: "İran Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştı"

22.09.2021 17:33
Elhan Şahinoğlu:

Bakü merkezli Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın yaptığı ortak tatbikata yönelik İran'ın tavrıyla ilgili, "Bu tatbikatlar İran'a karşı değil, İran'ın bunu anlaması lazım ama yine de Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştılar.

Bakü merkezli Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın yaptığı ortak tatbikata yönelik İran'ın tavrıyla ilgili, "Bu tatbikatlar İran'a karşı değil, İran'ın bunu anlaması lazım ama yine de Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Ancak ters tepkiler aldılar. Azerbaycan'da İran ile ilişkilerin gözden geçirilmesi dillendiriliyor" dedi.

Bakü merkezli Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan-Putin görüşmesinin Azerbaycan'da önemle takip edildiğini söyledi. Erdoğan ile Putin'in Karabağ'da Azerbaycan- Ermenistan anlaşmasını da görüşeceğini belirten Şahinoğlu, "Ticari ilişkiler, Suriye konusu ama Güney Kafkasya'daki konu da görüşülecek. Rus Barış Güçlerinin provokasyonlarından dolayı Azerbaycan endişelidir. Laçın'da tatbikat yapıyor, haritalar yayınlıyor ve bayrak açıyorlar. En önemlisi de Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçıların silahlarını almıyorlar. Bu da bölgede gerginliği artırıyor. Ermeni ayrılıkçılar Şuşa ve Kelbecer istikametine de ateş açmaya başladılar ki, arada Rus Barış Güçleri kalıyor. Azerbaycan Laçın Koridorunu kontrol altına almadan sorunlar çözülmeyecek. Herkes istediğini Laçın Koridorundan kontrol olmadan geçiriyor. İran da yüklerini yasadışı olarak Karabağ'a geçiriyor" diye konuştu.

Karabağ'da Türk Barış Gücü

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin geliştiğini vurgulayan Şahinoğlu, "Rusya da bundan endişe ediyor. Erdoğan bunu Putin'e anlatacak. Bunun Rusya'ya karşı değil, Azerbaycan ordusunu güçlendirme amacı taşıdığını anlatacaktır. Putin'i inandırmak lazımdır ki, Rusya hem sözde hem özde Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu bilsin, anlasın ve 4 yıldan sonra Rus Barış Gücü bölgeyi terk etsin. Bu da çok önemli. Eğer terk etmeyecekse, bölgede mutlaka Türkiye'nin de barış gücü olmalıdır. Bu da bizim iyi bir kozumuz olabilir" dedi.

"Güney Azerbaycanlılar İran'a seyirci kalmayacak"

İran'ın yasadışı olarak Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine kargo taşımaya devam ettiğini belirten Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisine nota verdi ama bu süreç devam etti. Yükler daha da arttı. Azerbaycan kendi sınırında bu kamyonları haklı olarak durdurmaya başladı. Bunun karşılığında İran sınırda askeri tatbikatlara başladı. İran yetkilileri ve din adamları Azerbaycan aleyhinde açıklama yapmaya başladılar. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatından neden endişe ediyorlar, bu tatbikatlar İran karşı değil. Azerbaycan ordusunun güçlendirilmesi için iki devlet Karabağ Savaşında destek verdiler, Ermenistan ile hiçbir diplomatik ilişkileri yoktur. Bu tatbikatlar İran'a karşı değil, İran'ın bunu anlaması lazım ama yine de Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Ancak ters tepkiler aldılar. Azerbaycan'da İran ile ilişkilerin gözden geçirilmesi dillendiriliyor. İran'da milyonlarca Azerbaycanlı yaşıyor. Onların da tepkileri gittikçe artıyor, özellikle Tebriz ve Erdebil'de bu tepkiler artıyor. Yani İran Azerbaycan'a karşı bir hamle yaparsa anlamalıdır ki, kendi ülkesinde sorun yaşayacaktır. Azerbaycan hiçbir zaman İran'ın içişlerine karışmadı, böyle de bir düşüncesi yok. Ama İran Azerbaycan'a karşı bu siyasetini devam ettirirse, Azerbaycan'a karşı sert bir tonda konuşursa, İran'da yaşayan Azerbaycanlılar da buna seyirci kalmayacaktır." - İSTANBUL

Elhan Şahinoğlu: İran Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştı

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elhan Şahinoğlu: 'İran Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elhan Şahinoğlu: "İran Azerbaycan'a gövde gösterisi yapmaya çalıştı" - Son Dakika
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