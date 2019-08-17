Son Dakika Haberleri: Eli balyozlu soyguncular kuyumcuyu soymaya çalıştı
Son Dakika Güncel Haber

Eli balyozlu soyguncular kuyumcuyu soymaya çalıştı

14 dakika önce

ABD'de iki soyguncu ellerindeki balyozlarla bir kuyumcuya girmeye çalıştı.

Eli balyozlu soyguncular kuyumcuyu soymaya çalıştı, System.String[]
ABD'de iki soyguncu ellerindeki balyozlarla bir kuyumcuya girmeye çalıştı. Kuyumcunun soyguncuların müdahalesi üzerine mağazadan kaçan soyguncular, arabaya binerek olay yerinden kaçtı. O anlar, mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ABD'nin Santa Monica şehrinde meydana geldi. Yüzü kapalı ve eli çantalı soygunculardan biri, kuyumcu mağazasına girerek değerli altınların bulunduğu cam tezgahı balyozla kırdı. Soyguncu, kırdığı tezgahtaki değerli eşyaları çantaya doldurmak isterken kasada oturan kuyumcu soyguncuya doğru koşmaya başladı. Mağaza sahibi, soygunculara müdahalede bulunarak ellerindeki çantayı aldı. O sırada olay yerinden uzaklaşan soyguncuların, kendilerini bekleyen diğer 2 arkadaşının otomobiline binerek uzaklaştığı bildirildi. Polis, görgü tanıkları tarafından tarif edilen otomobili kısa sürede buldu ve otomobilde bulunan 4 kişiyi de gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
-Soyguncuların mağazaya girişi
-Soygunculardan birinin elindeki balyozla cam tezgahı kırması
-Mağaza sahibinin soygunculara müdahalesi
-Soyguncuların dükkandan kaçması


Amerika Birleşik Devletleri, Santa Monica, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek
İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:23:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eli balyozlu soyguncular kuyumcuyu soymaya çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]