"Eli belinde"yle kadına şiddete karşı çıkacaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Eli belinde'yle kadına şiddete karşı çıkacaklar - Son Dakika

"Eli belinde"yle kadına şiddete karşı çıkacaklar

6 saat önce

Adana Olgunlaşma Enstitüsü, kadının gücünü simgeleyen "eli belinde" figürünün yer aldığı güncel koleksiyonunu, kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmak için kentin çeşitli yerlerinde sergileyecek.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü, kadının gücünü simgeleyen "eli belinde" figürünün yer aldığı güncel koleksiyonunu, kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmak için kentin çeşitli yerlerinde sergileyecek.

Anadolu'da geleneksel el sanatlarında yaygın kullanılan ve "kendinden güç alan kadın" olarak yorumlanan motifin, kadına yönelik şiddetin engellenmesine dikkati çekmek amacıyla kullanılması için Enstitü çalışma başlattı.

Enstitü Müdürü Seher Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el sanatlarının, milli kültürün tanıtılması ve yaşatılmasında çok önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Anadolu'da el sanatlarında "eli belinde" motifinin sık kullanıldığını ifade eden Coşkun, kadının gücünü ve bereketini simgeleyen bu motifi topluma tanıtarak kadına yönelik şiddetin önüne geçmek istediklerini dile getirdi.

Motifin yer aldığı el sanatları ürünlerinden oluşturdukları koleksiyonlarını güncelleyip insanların dikkatine sunacaklarını anlatan Coşkun, "Son günlerde kadına olan şiddetin gün yüzüne çıkması, bunların artık konuşuluyor olması ve bunlara çare aranmaya gidilmesinden dolayı biz de bir farkındalık oluşturmak adına bu motifi yeniden dikkate sunuyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak ahdettik, yerine getiriyoruz. İnsanların motifi gördüklerinde kadına Anadolu'da verilen değeri hissetmelerini, bu duygunun yaşatılması, hissedilir olması için böyle bir çalışma yaptık." diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan haftada enstitüde ve insanların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri gibi yerlerde sergiler açacaklarını belirten Coşkun, sergide motifi görüp anlamı hakkında bilinçlenen kişilerin günlük hayatta sıklıkla rastlayabilecekleri motifle kadının değerinin her zaman farkında olacaklarına inandığını kaydetti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 tonluk tespihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor
5 katlı binanın çatı katında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Rus savaş gemisi içindeki askerlerle İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son Dakika Haberleri
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:04:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Eli belinde"yle kadına şiddete karşı çıkacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]