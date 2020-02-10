Eli bıçaklı maskeli gaspçı korkulu anlar yaşattı - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Beyhan Güleç, evinde yalnız olduğu sırada kapısını çalan eli bıçaklı maskeli gaspçı yüzünden korkulu anlar yaşadı. Kimliği belirsiz zanlı Güleç'in bileziğiyle kulağındaki küpeleri alıp kaçtı. Zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir çocuk annesi Beyhan Güleç, evde yalnız olduğu sırada çalan kapıyı açtı. Bu sırada eli bıçaklı maskeli bir kişi içeri girerek, Güleç'i darp etti ve bir bilezik ile kulağındaki küpesini alarak kaçtı. Bağırışları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Beyhan Güleç, ambulansla, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.