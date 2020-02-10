Eli bıçaklı maskeli gaspçı, yaşlı kadının bileziği ile küpesini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eli bıçaklı maskeli gaspçı, yaşlı kadının bileziği ile küpesini aldı - Son Dakika

Eli bıçaklı maskeli gaspçı, yaşlı kadının bileziği ile küpesini aldı

6 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, evinde yalnız olduğu sırada çalan kapıyı açan Beyhan Güleç'in (75) kulağındaki küpesi ile kolundaki bilezik, eli bıçaklı maskeli bir kişi tarafından alındı.

Eli bıçaklı maskeli gaspçı, yaşlı kadının bileziği ile küpesini aldı, System.String[]

İZMİR'in Tire ilçesinde, evinde yalnız olduğu sırada çalan kapıyı açan Beyhan Güleç'in (75) kulağındaki küpesi ile kolundaki bilezik, eli bıçaklı maskeli bir kişi tarafından alındı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı arıyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir çocuk annesi Beyhan Güleç'in 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki evinin kapısı çaldı. Kapıyı açan Güleç, karşısında eli bıçaklı maskeli bir kişi ile karşılaştı. Zorla içeri giren saldırgan, kadının kolundaki bilezik ile kulağındaki küpeyi alıp, kaçtı.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan tarafından darp da edilen Beyhan Güleç, ambulansla, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırganın kimliğini belirleyerek yakalanmak için çalışma başlattı.


Polis, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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