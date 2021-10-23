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Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı - Son Dakika

Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı

23.10.2021 13:51

Bursa'da eli bıçaklı saldırgan, seyir halindeki halk otobüsünün önünü kesip şoföre ve yolculara küfür etti. Ayrıca, otobüsün camlarını kırmaya çalışan saldırgan otobüsteki yolculara büyük panik yaşattı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da gün gece yaşanan olayda iddiaya göre eli bıçaklı saldırgan etrafa küfürler savurduktan sonra yolunda gitmekte olan bir halk otobüsünün önünü kesti.

OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Elindeki bıçakla şoför ve çevresine küfürler eden saldırgan otobüsün camlarına vurmaya başladı. O sırada bir yolcunun cep telefonuyla görüntülediği anlar kameraya yansıdı.

''AÇ KAPIYI AÇ''

Görüntülerde saldırganın otobüsünü ön camının elindeki bıçakla kırdığı, ''Aç kapıyı aç'' diyerek otobüs şoförünü tehdit ettiği görülüyor.

Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı
Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı
Halk otobüsünün camını kıran bıçaklı saldırgan kameralara yansıdı
Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eli bıçaklı saldırgan, yolcu dolu halk otobüsünün camını parçaladı - Son Dakika
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