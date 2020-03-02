Eli çelik halatla direk arasına sıkışan çocuğu çevredekiler kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eli çelik halatla direk arasına sıkışan çocuğu çevredekiler kurtardı - Son Dakika

Eli çelik halatla direk arasına sıkışan çocuğu çevredekiler kurtardı

6 saat önce

Eli çelik halatla direk arasına sıkışan çocuğu çevredekiler kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran 8 yaşındaki M.E.S.'yi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Eli çelik halatla direk arasına sıkışan çocuğu çevredekiler kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde telefon direğini sabitleyen çelik halatla oynarken elini sıkıştıran 8 yaşındaki M.E.S.'yi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun ezilen sağ el parmakları tedaviye alındı.

Annesiyle birlikte, bugün saat 15.00 sıralarında pazardan dönen 8 yaşındaki M.E.S., Yedi Eylül Mahallesi, Kervan Yolu Sokak'ta telefon direğini sabitlemek için kullanılan çelik halatla oynarken elini sıkıştırdı. Bir anda acı içinde kalan çocuğun feryadına, çevredekiler koştu. Küçük M.E.S.'nin halat ile direk arasına sıkışan eli kurtarılırken, bir yandan da durum sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. M.S.E., kurtarırken, gözyaşı döken annesini de yine çevredekiler teselli etti. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sıkışarak ezilen sağ el parmakları tedaviye alındı.

Eli çelik halatla direk arasına sıkışan çocuğu çevredekiler kurtardı

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:59 Kaynak: DHA
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