Son Dakika Haberleri: Eli demir çite saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
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Eli demir çite saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

2 saat önce

Aksaray'da okulun bahçesindeki demir çite eli saplanan 10 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eli demir çite saplanan çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]
Aksaray'da okulun bahçesindeki demir çite eli saplanan 10 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokul'unun bahçesinde oynayan Cuma Üşenmez'in (10) eli, demir çite saplandı.
Çevredekilerin çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Üşenmez için Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla demir çit kesilerek, çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı.
Üşenmez, itfaiyecilerin çalışması sırasında "öğretmeni çağırın" diyerek, gözyaşı döktü. Üşenmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elinde kalan çit parçası operasyonla çıkarılan Üşenmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06 Kaynak: AA
Aksaray, İtfaiye, Güncel
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