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Eli kamyonet ile kapı arasına sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu - Son Dakika

Eli kamyonet ile kapı arasına sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu

26.09.2021 09:38

İstanbul Gaziosmanpaşa'da beyin cerrahı, aracına binerken yoldan geçen bir kamyonet aracın kapısına sürttü. Kapıyla kamyonet arasında eli sıkışan cerrahın 2 parmağı koptu. Parmaklarını da alarak hastaneye koşan cerrah 16 saatlik bir ameliyat geçirdi. 72 saatin kritik olduğunu söyleyen doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti.

Dün saat 13.00 sıralarında, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana gelen olayda, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Saygın Uçar (45) yol kenarında park halindeki otomobiline binmek istedi. Uçar kapıyı açtığı sırada yoldan geçen kamyonet, kapıya sürttü.

ELİ KAMYONET İLE KAPI ARASINA SIKIŞTI

Doktorun eli kapı ile kamyonet arasında kaldı. Doktor Saygın Uçar'ın sol elindeki 4 parmağı hasar görürken yüzük ve serçe 2 parmağı ise koparak yere düştü. Uçar, parmaklarını da alarak görev yaptığı hastaneye koştu. Doktora ilk müdahale burada yapıldı. Doktor daha sonra ambulansla Gebze'deki özel hastaneye sevk edildi.

Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu

72 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ

Saygın Uçar, Gebze'deki hastanede 16 saat süren ameliyat geçirdi. Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Turan, "Dün öğleden sonra hastanemize getirildi. 4 parmağında kesik olan hastaya mikro cerrahi işlemi yapıldı. Yaklaşık 16 saat sürdü. Sinirler, damarlar, kaslar, tendonlar dikildi. Bütün dokular yeniden vücuda bağlandı. Yani parmaklar yeniden ele bağlandı. Parmakların durumu iyi ve çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hastanın durumu gayet iyi. Yalnız 72 saatlik kritik bir geçiş saati var" dedi. Kamyonet sürücüsü ise kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu

"KOŞARAK ACİLE GİTTİ"

Kazayı gören İzzet Aslan, "Kamyonet tam geçmeden doktor kapıyı açınca, kapıya takıldı. Doktorun eli kamyonla kapı arasına sıkıştı. Arkadaşlar yardıma koştu. Kendisi koşarak acile gitti. Yere çok kan aktı. Kamyonet sürücüsü de onunla birlikte acile gitti. Polisler geldi onu da aldılar" diye konuştu.

Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu
Eli kamyonet ile kapı arasına sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa, Kamyonet, Gebze, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eli kamyonet ile kapı arasına sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eli kamyonet ile kapı arasına sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu - Son Dakika
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