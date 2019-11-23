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Eli kelepçeli firar eden tutuklu, yakalandı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandıktan sonra polis tarafından cezaevine götürülürken eli kelepçeli firar eden Tarık Gündem (23), yaya olarak 25 kilometre kaçtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Eli kelepçeli firar eden tutuklu, yakalandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandıktan sonra polis tarafından cezaevine götürülürken eli kelepçeli firar eden Tarık Gündem (23), yaya olarak 25 kilometre kaçtıktan sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Honaz'da dün saat 19.00 sıralarında, cinsel istismar suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis, tutuklanan Gündem'i teslim etmek için ilçenin Kocabaş Mahallesi'ndeki cezaevine götürdü. Elleri kelepçeli olarak içeri alınan Gündem, görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, açık kalan kapıdan koşarak kaçtı. Elleri kelepçeli araziye kaçan Gündem, bulunamadı. Bölgeye, çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Gündem'in kaçtığı araziyi fenerlerle didik didik aradı. Bölgeyi adeta ablukaya alan güvenlik güçleri, Tarık Gündem'i, Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi'nde arazide kaçarken, bugün saat 02.00 sıralarında yakaladı. Gündem'in cezaevinden firar ettikten sonra yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki mahalleye yaya olarak gittiği öğrenildi.Gündem, cezaevine teslim edildi.


Jandarma, Honaz, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:15 Kaynak: DHA
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