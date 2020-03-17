Eli kırılan Ömer'e 2 alternatif tedavi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eli kırılan Ömer'e 2 alternatif tedavi - Son Dakika Spor

Eli kırılan Ömer'e 2 alternatif tedavi

6 saat önce

BEŞİKTAŞ derbisinde 2. yarıda oyuna dahil olan Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi.

Eli kırılan Ömer'e 2 alternatif tedavi, System.String[]

BEŞİKTAŞ derbisinde 2. yarıda oyuna dahil olan Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi. Galatasaray Kulübü resmi sitesinden yaptığı bilgilendirmede milli oyuncunun sağ el tarak kemiğinde kırık olduğunu açıkladı. Yarın gün içerisinde ameliyat olması beklenen Ömer Bayram'ın ne zaman sahalara döneceği ve tedavi sürecini ise TFF'nin kararı netleştirecek.


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SAĞLIK kurulu, tedavi süreci ve yöntemini federasyonun korona virüs salgını nedeniyle vereceği karara göre belirleyecek. Eğer UEFA'nın bugünkü zirvesinin ardından ligler ertelenirse Sağlık Kurulu, maçlara verilecek ara nedeniyle Ömer için daha geniş bir tedavi sürecini izleyecek. Ancak liglere devam kararı alınırsa Ömer Bayram'ın kritik maçlarda forma giymesi adına bu süreyi kısaltmak için harekete geçecek. Liglerin devam etmesi durumunda hızlandırılmış bir tedavi yöntemi ile Ömer'in sahalara en kısa sürede dönmesi sağlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:03 
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