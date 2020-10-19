Eli öpülesi örnek anne - Son Dakika

Eli öpülesi örnek anne

19.10.2020 00:58
Eli öpülesi örnek anne, System.String[]

Elazığ'da anne ve babaları vefat eden 4 yetime kocası 20 yıl önce vefat eden 5 çocuk annesi 50 yaşındaki Remziye Tiker bakarak örnek oluyor.

Elazığ'da anne ve babaları vefat eden 4 yetime kocası 20 yıl önce vefat eden 5 çocuk annesi 50 yaşındaki Remziye Tiker bakarak örnek oluyor.

Kovancılar ilçesinde 4 çocukları bulunan aileden baba Nurettin 5 yıl önce kanserden, eşi Zeliha ise 1 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybetti. Vefat eden Tiker çiftinin geriye yaşları 14 ile 20 arasında değişen 4 çocuğu kaldı. Yetim kalan Esma (20), Hüsna (18), Remziye (17) ve Mehmet Ali'ye (14) bakmak için kocası 20 yıl önce vefat eden ve tek başına 5 çocuğunu büyüten yengeleri Remziye Tiker (50) gönüllü oldu. Kendi çocuklarını okutup veteriner ve hemşire gibi meslek sahibi yapan Remziye Tiker, 1 yıldır amcasının çocuklarına annelik yapıyor. Maddi durumu iyi olmaması nedeniyle devlet desteği alan Tiker, 4 kardeşi de büyütüp birer yuva kurana kadar yanlarında olacağını aktardı.

"Çocuklarımdan ayırt etmiyorum"

Yetim kalan 4 kardeşin babasının kendisinin amcası olduğunu ve 5 yıl önce vefat ettiğini belirten Remziye Tiker, "1 yıl önce de anneleri vefat etti. Ben nereye gidersem kendimle götürüyorum. Tek bırakmıyorum. Onlarla yatıyorum. Mehmet Ali okula gidiyor. Benim de 5 çocuğum var. Eşim vefat etti. 5 çocuğumu da büyüttüm ve okuttum. Maddi durumum da yoktu. Allah'a şükür yine de okuttuk. Birisi veteriner, diğeri hemşire oldu" dedi.

Bu sefer amcasının çocuklarına baktığını aktaran anne Tiker, "Onları büyütüp evlendirirsem her şey tamamdır. Çocuklarımdan ayırt etmiyorum. Aynı benim çocuklarımdır. Zaten babaları amcamdı. Onlar da bizim yetimlerimizdir. Bu da bizim sınavımızdır. Biz bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendisine ve kardeşlerine yengesinin baktığını aktaran Esma Tiker ise, "Onun hakkını ödeyemeyiz. Hepsi bizi çok seviyor ve onlardan çok memnunuz" diye konuştu.

Devletin sosyal ekonomik desteği sağlandı

Remziye Tiker'in çocuklara gönüllü olarak baktığını aktaran Kovancılar Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ümit Özpolat, "Bugün toplumuza örnek teşkil edecek bir şekildedir. İnsanlar kendi ailesine, çocuğuna sahip çıkmazken bu şekilde sahip çıkmak ve her türlü ihtiyaçlarını gidermek kolay değil. Biz de Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi olarak ailemizi ziyaret ettik. 4 çocuğumuzu normalde kurum bakımına almamız gerekirken Remziye teyzemiz gönüllü olarak ben bakarım, bir yere göndermem dedi. Biz de sosyal ekonomik destek yardımı bağladık. Onun dışında Sosyal Yardımlaşma Vakfı da destek veriyor. Bu yardımlarla birlikte 4 çoğumuz Remziye teyzemizin desteği ile burada bakılmaktadır. Anne babaları vefat etmiş. Biz 1 yıl önce anne vefat edince yenge ile görüşüp destek bağladık" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kovancılar, Elazığ, Vefat, Anne, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eli öpülesi örnek anne - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı "Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti         
00:10
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi         
18:37
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim         
16:59
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 02:27:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eli öpülesi örnek anne - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei